أخبار مصر | عاجل.. حقيقة تعليق الدراسة بسبب كورونا (رد رسمي)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة تعليق الدراسة بسبب كورونا (رد رسمي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تصدر أي قرار رسمي خاص بتعليق الدراسة أو تأجيلها بسبب ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن حال تعليق الدراسة سوف يتم إصدار بيان رسمي من الوزارة ورئاسة الوزراء، مشيرةً الوزارة الي أن مديريات التربية والتعليم تتابع مع مديريات الصحة علي مستوي جمهورية مصر العربية وجميع الاجراءات الوقائية متخذة في المدارس.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي حالات كورونا في المدارس، وأضاف أن كل ما ينشر من جروبات حول هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، مطالبًا الجميع بالالتزام بالبيانات الرسمية التي تصدرها وزراة التربية والتعليم وعدم الانسياق وراء البلبلة.