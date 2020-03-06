أخبار مصر | عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق هائل بالدرب الأحمر ومجهودات لمنعه من التهام المساجد الأثرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب منذ قليل، حريق ضخم في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري.

ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا.

ويبذل الآن رجال الإطفاء والدفاع المدني جهود مستميتة للسيطرة على الحريق حتى لا يصل للمسجد وباقي أماكن الحى القديم، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.