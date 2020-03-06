مصر | الحماية المدنية تسيطر على حريق الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تسيطر على حريق الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري، ولا يوجد خسائر بشرية حتي الآن.

ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري.