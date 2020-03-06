مصر | عاجل.. 12 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 12 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري.

وانتقل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء أسامة فاروق، إلى موقع الحريق، لمساندة القوات في عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع اي خسائر بشرية.