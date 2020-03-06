مصر | عاجل.. 12 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 12 سيارة مطافئ للسيطرة على حريق الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شب في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، وتحديدًا أمام مسجد قجماس الإسحاقي الأثري.
ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا.
وانتقل مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء أسامة فاروق، إلى موقع الحريق، لمساندة القوات في عمليات السيطرة على الحريق قبل وقوع اي خسائر بشرية.
ومسجد قجماس هو الشهير بجامع أبو حريبة والذي يزين العملة المصرية فئة الخمسون جنيهًا.
ويبذل الآن رجال الإطفاء والدفاع المدني جهود مستميتة للسيطرة على الحريق حتى لا يصل للمسجد وباقي أماكن الحى القديم.