مصر | مفاجأة.. طفل العياط أول ضحايا الطقس السيئ

وتبين أن الطفل كان يستحم بمياه النيل رفقة عددا من أصحابه، بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو أمس الخميس، ولقى مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة، وعُثر على جثته صباح اليوم الجمعة.

كانت توصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إلى هوية الطفل المعثور على جثته بمياه النيل، وتبين أنه يدعى "أحمد.ط.خ"، 13 سنة، مقيم بقرية بيدف، بنطاق مركز العياط.

وعثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل، بمياه النيل، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب باسم هنداوي معاون مباحث المركز، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

