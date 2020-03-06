مصر | مريض نفسي.. من هو الشاب الذي تسلق الهرم الأكبر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مريض نفسي.. من هو الشاب الذي تسلق الهرم الأكبر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل عدة توصلت إليها تحريات ضباط شرطة السياحة والآثار، عن الشاب الذى تسلق الهرم الأكبر، إذ تبين أنه صاحب محل ملابس يبلغ من العمر 30 عاما، ووالديه منفصلين، ومقيم صحبة والدته، بمنطقة الهرم.

وأضافت التحريات، إلى أنه يعاني من أزمة نفسية منذ حوالي سنة، ونصحه أهليته بالتوجه إلى طبيب نفسي لكنه رفض، مشيرة إلى أن قوات الشرطة تمكنت من القبض عليه وتبين عدم التقاطه صورا حال تسلقه الهرم الأكبر.

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كانت ألقت شرطة السياحة والآثار بالجيزة، القبض على صاحب محل ملابس لقيامه بمغافلة أفراد الأمن، وتسلق الهرم الأكبر، وأخطر اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا مفاده بقيام صاحب محل ملابس بمغافلة أفراد الأمن، وتسلق الهرم الأكبر.

وتمكن ضباط شرطة السياحة والآثار، برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، من إجباره على النزول، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.