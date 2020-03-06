تقليم وتهذيب أشجار بـ24 كلية ومعهدا بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية عدد من قيادات المحافظة الخميس لمشاركتهم في تجميل المجمع الرئيسى للجامعة والمشتل القديم.

وقال «الكردى» أن التكريم جاء في اطار التعاون المثمر بين جامعة الإسكندرية والمحافظة في شتى المجالات حيث جرى تكريم كل من اللواء حمدى محمود الحشاش وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، واللواء جمال الدين محمد رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، واللواء يسرى عبدالمنعم خضر رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، والمهندس على السيد غانم القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتجميل والنظافة بمحافظة الإسكندرية، وذلك تقديراً لدعمهم الدائم والمستمر في تجميل كليات ومعاهد الجامعة وتقليم الأشجار في الشوارع المواجهة لكليات الجامعة.

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بدوره قال الدكتور صبحى سلام وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق التعاون بين الجامعة والمحافظة في هذا الشأن أن التعاون بين الجانبين في هذا الاطار تحديداً بدأ منذ شهر أغسطس من عام 2018 عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيىسى رئيس الجمهورية بعمل مسابقة لاختيار افضل جامعة حكومية وكان خوض الجامعة المسابقة يتطلب التعاون مع المحافظة حيث جرى الاستعانة بالادارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة لتقليم وتهذيب جمبيع الاشجار المطلة على الشوارع الخارجية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة والبالغ عددها 24 كلية ومعهداً وتم التخلص من كافة المخلفات والكهنة التي كانت تعج بها عدد من كليات ومعاهد الجامعة فضلا عن تنظيف جراح الجامعة العمومى الموجود في منطقة سموحه والبالغ مساحته 5 أفدنة بالاضافة إلى رفع المخلفات الموجودة في كليات الهندسة والزراعة والفنون الجميلة وارض الجامعة بمنطقة المعمورة .

وأوضح «سلام» – لـ«المصرى اليوم» – أنه في اطار التعاون مع المحافظة تم تهذيب وتقليم الاشجار بـ24 كلية ومعهداً والتخلص من المخلفات الناتجة من عمليات قص النجيل وتقليم الاشجار ورفع سيارات الكهنة والمخلفات التي تقدر بمئات الاطنان بسيارات ومعدات ولوادر المحافظة وعمال الادارة المركزية للتجميل حيث تم رفع ما يقرب من 60 نقلة سيارة من كلية الهندسة وحدها فضلا عن تجميل كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضة بنات والزراعة .

وأشار إلى أن الجامعة قامت ايضاً باعتبارها بيت خبرة للمحافظة بتحقيق تعاون متبادل مع المحافظة حيث أشرفت على تطوير المسطحات الخضراء المنتشرة على طول كورنيش البحر بمسافة 17 كيلومترا فضلا عن تطوير ساعة الزهور والتخلص مع الحمأة بالتعاون مع شركة الصرف الصحى.

ولفت إلى أن الجامعة ممثلة في كلية الزراعة أنهت تطوير وتحديث وتجميل 65 ميداناً عاما ًعلى مستوى المحافظة من بينها ميادين فيكتور عمانويل وزويل والاسعاف وصينية محرم بك (مدخل الاسكندرية الصحراوى) فضلا عن اجراء تصميمات علمية لبعض الميادين والمداخل الرئيسية للمدينة.

تقليم وتهذيب أشجار بـ24 كلية ومعهداً .. رئيس جامعة الاسكندرية يكرم سكرتير عام المحافظة ورئيس "المصايف والشواطئ (صور)

تقليم وتهذيب أشجار بـ24 كلية ومعهداً .. رئيس جامعة الاسكندرية يكرم سكرتير عام المحافظة ورئيس "المصايف والشواطئ (صور)

تقليم وتهذيب أشجار بـ24 كلية ومعهداً .. رئيس جامعة الاسكندرية يكرم سكرتير عام المحافظة ورئيس "المصايف والشواطئ (صور)

تقليم وتهذيب أشجار بـ24 كلية ومعهداً .. رئيس جامعة الاسكندرية يكرم سكرتير عام المحافظة ورئيس "المصايف والشواطئ (صور)