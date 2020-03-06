شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» يناقش مع سفيرة البرتغال تحويل مصر لمركز تصدير الإنتاج المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال بالقاهرة، أوجه تعميق التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركات البرتغالية في مختلف المجالات، كما تم استعراض آخر المستجدات في موضوعات التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

وناقش اللقاء سبل التعاون مع الجانب البرتغالى في مجالات نقل وتوطين التكنولوجيا البرتغالية بمصر، والتصنيع المشترك لبعض المنتجات بالمصانع التابعة للوزارة لتكون مصر مركزًا لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والإفريقية بجودة عالية وبأسعار منافسة، وذلك بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر والعديد من الدول، وكذلك القوانين الحالية المحفزة على الاستثمار في مصر، كما تم توجيه الدعوة للشركات البرتغالية للمشاركة في معرض إيديكس 2020.

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من جانبها أوضحت السفيرة مانويلا فرانكو ً أن التعاون القائم بين الشركات البرتغالية وشركات الوزارة يدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، خاصةً في ظل اهتمام الجانب البرتغالى بالفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية عقب الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في الفترة الأخيرة والتى تعتبر عنصر جذب مهما للمستثمرين من كل دول العالم.

وأضافت أن دعم القيادة السياسية ساهم بشكل كبير في تحسين المناخ الاقتصادى في مصر، وأتاح مزيدًا من المشروعات التي يمكن الاستثمار فيها.

وأشارت السفيرة إلى أن زيارتها للوزارة تعتبر انطلاقة لدفع التعاون القائم وبحث إقامة تعاون جديد مثمر، منوهةً بأنها ستحرص على تكرار زيارتها للوزارة لترتيب الأوراق وزيادة التعاون الاقتصادى البرتغالى- المصرى، وأكدت أنها ستعمل جاهدةً لاستثمار العلاقات القوية بين البلدين في المجال التصنيعى من خلال شركات الوزارة وشركات بلادها، مشددة على ضرورة توفير البيانات عن السوقين المصرية والبرتغالية وتبادلها بين الجانبين لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، والسعى إلى إقامة شراكات في قطاعات مختلفة وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، وهو ما ستهتم به السفارة خلال المرحلة المقبلة.