مطار برج العرب يحصل على الأيزو 9001 لتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل مطار برج العرب الدولى في الاسكندرية على شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة والذى يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية.

وبحسب بيان للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية يأتي ذلك نحو مواكبة التطوير والتحديث في مختلف المجالات بالمطارات المصرية، وفى إطار تطبيق رؤية الدولة المصرية والعمل بأهداف التنمية الشاملة لدفع مسيرة الإنتاج والتميز وتحقيق أعلى مستوى للخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين. .

وقال الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، إن حصول مطار برج العرب الدولي على تجديد شهادة الأيزو الدولية الخاص بتطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وخطوة أساسية نحو تطوير منظومة المطارات المصرية.

وأضاف «محجوب» أن هذا يعد إنجاز جديد ضمن قائمة إنجازات الشركة المصرية للمطارات التي تضع نصب أعينها توسيع مظلة الاعتمادات الدولية لتشمل جميع المطارات بما يعزز من المكانة الريادية التي تحظى بها المطارات المصرية ولكونها البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية.

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كما أشاد فريق المراجعين بالشركة الدولية المانحة بفاعلية النظام والتطور في الأداء وتعاون العاملين بالمطار والعمل بروح الفريق الواحد، والتي ظهرت نتائجها خلال عمليه المراجعة .

كان الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني قام بجولة تفقدية لمطار برج العرب الدولي ثاني أكبر المطارات المصرية بعد مطار القاهرة من حيث حركة الركاب، امس الأول وذلك للإطمئنان على سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتبعها المطار ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، رافقه خلال الزيارة الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران، وكان في استقبالهم الطيار محمد أحمد راشد، مدير مطار برج العرب الدولى.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور والحقائب وبرج المراقبة بالإضافة إلى مواقف انتظار الطائرات، واطمأن سيادته على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار .

كما زار «مناع» مكتب الحجر الصحي بالمطار واطلع سيادته على آلية الفحص الطبى التي يجربها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان على الرحلات الجوية القادمة من الدول التي إنتشر بها الفيروس إلى مطار برج العرب الذي يعد من أهم المطارات الإقليمية المصرية واطمأن على التدابير الصحية وطرق التدقيق الإحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد لمنع تسلله إلى البلاد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمطار وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

وفى نهاية الجولة قام الطيار منتصر مناع بزيارة ميدانية لموقع مشروع انشاء أول مبنى صديق للبيئة بمصر المقرر إنشاؤه في مطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا، بمساحة 34 ألف و100 متر مسطح، لتصل الطاقة الإستيعابية الإجمالية للمطار إلى خمسة ملايين راكب سنوياً، وهو حجم الحركة المتوقعة في ٢٠٣٠.

مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو ٩٠٠١ لتطبيق معايير انظمة السلامة والجودة الشاملة (صور)

مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو ٩٠٠١ لتطبيق معايير انظمة السلامة والجودة الشاملة (صور)