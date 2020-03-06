شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يدين التفجير الإرهابي في محيط السفارة الأمريكية بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة، التفجير الانتحاري الإرهابى الذي وقع أمام مقر السفارة الأمريكية في تونس، ما أسفر عن استشهاد ملازم أول تونسى وإصابة 5 من بين عناصر الأمن التونسى.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره، الجمعة، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع كل ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف كل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

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وأوضح المفتى أن الهجمات الإرهابية تعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وتقدم مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لتونس الشقيقة ولأسرة ضحية الحادث الإرهابى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.