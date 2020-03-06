شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الفيوم تعلن عن رقم «واتس آب» لتلقى شكاوى تراكمات القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الفيوم في بيان لها اليوم أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتيسير سبل تواصل المواطنين مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها، عن تخصيص رقم واتس آب «01551150052» يعمل على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة، هذا بجانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التى تتلقي كافة شكاوى المواطنين بهذا الشأن.

واضاف البيان ان محافظ الفيوم وجه بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة فى كل موقع من المواقع الواردة فى رسائل المواطنين.

من جانبه أكد المحافظ، أن هناك اهتماما بإحداث نقلة نوعية فى هذا الملف، وأن يشعر المواطن بتحسن ملموس بشأن منظومة النظافة، ولذا ستكون هناك متابعة مستمرة للوصول للنتائج الإيجابية المرجوة وإبراز الشكل الجمالى والحضاري للمحافظة.

وأشار "الأنصاري" الى ضرورة تطوير منظومة خدمة المواطنين وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، لتحقيق الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تقوم باستقبال شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.