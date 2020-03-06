شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد .. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بالمحافظة، التي من المقرر انطلاقها، الأحد المقبل ٨ مارس، وتستمر حتي ٢٦ من الشهر الجاري، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وأوضح «مسعود» أن الحملة القومية تستهدف تطعيم مليون و٩٠ ألف و٦٠٥ طفل من عمر ٩ شهور وحتي ٦ سنوات، من خلال ١٣٤٩ فرقة طبية مدربة، بواقع ٣١٣ فرقة بالحضر، ١٠٣٦ فرقة بالريف، منها ٤٦٩ فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، ٨٨٠ فرقة متحركة «بالنوادي الكبري ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات»، ويتم التطعيم من خلال حقن الطفل بمصل الحصبة والحصبة الألمانية MR.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن التطعيم آمن، ويتم اتخاذ كل إجراءات مكافحة العدوي، وباستخدام سرنجات «ذاتية التدمير» تستخدم لمرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، من خلال عقد الدورات التدريبية لجميع المشاركين بالحملة، مضيفاً بأنه تم توفير جميع التجهيزات اللازمة وكروت التعريف للفرق، وأن مواعيد العمل بالحملة من الساعة ٨ صباحاً وحتي الساعة ٥ مساء بشكل يومي حتي موعد انتهاء الحملة.