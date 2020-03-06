شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة البحيرة»: بدء حصاد محصول بنجر السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بدء حصاد محصول بنجر السكر، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة في نطاق المحافظة بالمحصول تبلغ نحو 38 ألف فدان، منتشرة في جميع أنواع الأراضى بالمحافظة.

وأوضح «الزواوى» أن الدراسات العلمية أثبتت نجاح زراعة بنجر السكر في محافظات مصر العليا، وثبت أنه يتحمل الظروف المناخية المختلفة والأراضي الضعيفة والملحية القلوية والجيرية، ويحتاج كميات قليلة من مياه الرى والأسمدة مقارنة بالمحاصيل الأخرى.

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وأشار «وكيل الوزارة» إلى أن مجلس المحاصيل السكرية التابع بوزارة الزراعة، قام بعمل خطة بالتعاون باقى الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة وشركات السكر والمزارعين للنهوض بإنتاجية المحصول من البنجر بهدف زيادة دخل المزراع وإنتاجية السكر وتشجيع الاستثمارات لإنشاء خطوط جديدة لسكر البنجر.

وأكد «الزواوى» خلال إعلان انطلاق بدء موسم حصاد البنجر بحضور المهندس السعيد محمد عمرو، رئيس قسم المحاصيل السكرية بالوزارة، والمهندس محمد عبدالفتاح غازى، مسؤول المحاصيل السكرية بالمديرية، والمهندس محمد عادل، ممثل شركة النوبارية لإنتاج السكر وعدد من مزارعى بنجر السكر، أن محصول بنجر السكر هذا العام يبشر بالخير وسيكون له أثر طيب لدى المزارعين للتوسع في زراعته الموسم الجديد.

وأوضح المهندس السعيد محمد عمرو، دور مجلس المحاصيل السكرية التواصل بين شركات إنتاج السكر والمزارعين وتنظيم الندوات الإرشادية الخاصة بتوجيه المزارعين لمحصول بنجر السكر من بخصوص مواعيد الزراعة والتسميد ومقاومة الحشائش والآفات والحصاد، مشيرًا إلى أن بنجر السكر من المحاصيل الإستراتيجية الذي تم البدء في زراعته عام 1980 لأول مرة في مصر، ويتم إنتاج أكثر من 1.6 مليون طن سكر منه وأن خطة مجلس المحاصيل السكرية تهدف إلى النهوض بإنتاجية المحصول.

وأشار المهندس محمد غازى، إلى أهمية سرعة نقل محصول البنجر على أسرع وقت حتى يتفادى حدوث عفن أو فقدان في الوزن، وأهمية الوقوف على متوسط إنتاجية الفدان ومقارنة النتائج مع المواسم السابقة والحقول المجاورة لتقييم التوصيات الفنية الخاصة بزيادة إنتاجية المحصول.