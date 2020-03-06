شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: الحركة في مصر منتظمة ولا توجد أية قيود أو حظر على سفر السائحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل منتظم ولا توجد اية قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر وزياراتهم داخل الأماكن السياحية والشاطئية والأثرية بها، وأن نسبة الإلغاءات بالفنادق والمنشآت السياحية ضئيلة جدا.

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وأشار إلى أن الاتحاد وغرفه المختلفة على تواصل دائم ومستمر مع جميع المنشأت السياحية من فنادق وشركات لمتابعة الحركة السياحة إلى مصر مؤكدين على انتظامها وسيرها بشكل طبيعي وان وزارة السياحة والاثار تقوم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني وغرف المنشأت الفندقية والسياحية لاتخاذ وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.

جدير بالذكر ان وزارة السياحة والاثار قامت بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشأت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، كما قامت بإخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن اية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

كما قامت غرفة المنشأت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار باتخاذ مزيدا من الاجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، عن طريق اعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبى، كما تم ارسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة اطباء من المديرية عن الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على ان تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات.