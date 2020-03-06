شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 32 محضر لأصحاب محال جزارة وأسماك فى حملات تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كثفت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالإشتراك مع الجهات المعنية من حملاتها التفتيشية والرقابية علي محال الجزارة والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومصانع تصنيع الأسماك، لضبط سوق اللحوم والأسماك والدواجن والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة. ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار حالة الإستنفار التي أعلنتها مديرية الطب البيطري بالشرقية لضبط سوق اللحوم والأسماك و للحفاظ على صحة المواطنين، شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك خلال الفتره من 1 إلي 5 مارس الجاري بمراكز المحافظه تم خلالها المرور علي ١٢١ محل جزارة و شادر بيع لحوم وشادر بيع أسماك ومطعم ومصنع تصنيع أسماك ومحل بيع دواجن أسفرت جهودها عن تحرير ( 32) محضر مخالفة، وضبط ( 356 كجم ) لحوم صالحه للاستهلاك ( ذبح خارج المجازر) و(683) كجم أسماك و( 398 كجم لحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك الادمي) وتم تحرير المحاضر بمعرفة الطب البيطري

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