شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 2631 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة منذ إنطلاق الموجة 15 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة 2631 حالة تعدى علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 1094 فدان و216 ألف و455 متراً خلال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأشار المحافظ أنه منذ انطلاق الحملة فى ٢ فبراير الماضي تم تنفيذ إزالة 1193 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمبانى المخالفة على حرم السكة الحديد وعلى الطريق العام و كذلك التعديات على الأراضى ولاية الأثار، بإجمالى مساحة 1094 فدان و16 قيراط و13 سهم، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 1438 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالبناء المخالف على مساحة 216 الف و455 متراً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف المحافظ ان هناك تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية ورئاسة المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية واستعاده هيبة الدولة على اراضيها وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.