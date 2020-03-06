«صيدلة الإسكندرية» تفوز بالمركز الاول لجائزة «دوفات» 2020 في دبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فازت طالبات الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية بالمركز الأول لجائزة أفضل طالب صيدلى في مؤتمر دبى الدولى للصيدلة والتكنولوجيا مساء الخميس.
وشاركت الطالبات الفائزات في مؤتمر ومعرض دبى الدولى للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات ٢٠٢٠»، فيما فازت الدكتورة نيللى عبدالمنعم، المدرس بكلية الصيدلة بالمركز الثانى لأحسن Professional Poster وكانت قد شاركت في المسابقة ضمن ٤٨٢ متسابق.
وصرحت الدكتورة خديجة إسماعيل، عميد كلية الصيدلة، ان طالبات الكلية شاركن في مشاريع طلاب الفرقة الرابعة ضمن برنامج التدريب الاكلينيكي بالمستشفيات- صيف ٢٠١٩، موضحة أن فكرة المشروع كانت عن استخدام أداة تجريبية لمساعدة الصيدلي السريري في حساب جرعات دقيقة وتقليل سوء استخدامها.
واشارت ان الطالبات الفائزات هن ندى محمد يوسف، ونادين محمد مصطفى، وندى عادل مرشدى، ونادين هشام الشوادفي، ونوران محمد قبيصى..
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