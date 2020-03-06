شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة 24" بقيادة الزميل محمود المملوك يفوز بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلي أمين الصحفية الفائزين بالجوائز عن الأعمال المنشورة عام 2019.

وفاز موقع "القاهرة 24" بجائزة مصطفى وعلى أمين للصحافة الإلكترونية بعدما استطاع منذ انطلاقه أن يقدم محتوى اخباري مميز من خلال فريق شاب بقيادة الزميل محمود المملوك، ويساهم في خلق حالة من التنوع والمنافسة المطلوبة لإثراء الصحافة الإلكترونية فى مصر.

ويتقدم ”الخليج 365” بالتهنئة لطاقم تحرير "القاهرة 24" الشاب على الجائزة، مع خالص الأمنيات بالمزيد من التوفيق لتلك التجربة المميزة التي قدمت حالة صحية من التنافسية في مجال الإعلام الإلكتروني.

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وكانت مؤسسة جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة قد أعلنت أنه سيتم إقامة حفل كبير يحضره عدد من كبار المسئولين والصحفيين والكتاب لتوزيع الجوائز على الفائزين.

وترأس لجنة تحكيم جائزة الصحافة الإلكترونية الكاتب الصحفي البارز شارل المصري، والدكتور محمود علم الدين استاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام مدير تحرير الاهرام بجانب نقاشات مع نخبة من أساتذة الإعلام وكبار كتاب الصحفيين.