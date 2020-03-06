شكرا لقرائتكم خبر عن هرم زوسر يستقبل أول الوفود بعد افتتاحه رسميا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الجمعة هرم زوسر المدرج زائريه بمنطقة آثار سقارة، وذلك بعد افتتحه رسميا أمس رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه والذى استمر قرابة الـ14 عاما بتكلفة مقدارها 104 ملايين جنيه.

وأوضح صبري فرج مدير عام منطقة آثار سقارة، إن زيارة الهرم تكون من مدخله الجنوبي، وإن تذاكر الزيارة للزائر الأجنبي تبلغ 100 جنيه مصري، وإن الطالب الأجنبي 50 جنيها، والزائر المصري 40 جنيها، و الطالب المصري 20 جنيها.

وقد شمل مشروع الترميم الذي يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، أعمال درء الخطور، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة الى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

وأشار صبري فرج إلى أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 ثم استأنفت في نهاية عام 2013، حيث شملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وقالت إيمان زيدان مساعد الوزير لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد المالية، إن أعمال تطوير منطقة هرم سقارة شملت تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الاسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

وأوضحت داليا خطاب المشرف على إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف بمكتب وزير السياحة والآثار، أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين. تضمنت اعمال التطوير ايضا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجوده بها، بالاضافة إلى توفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكده على أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

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هرم زوسر المدرج هو اول هرم وأول بناء حجري في العالم. يقع الهرم فى منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة فى مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.