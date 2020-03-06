الجامعة البريطانية تنظم محاكاة مؤتمر طلابى لأول مرة في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قسم العلوم السياسية بالجامعة البريطانية الثلاثاء الماضى، نموذج محاكاة لمؤتمر طلابي للمرة الأولي في مصر، بحضور الدكتور معتز بالله عبد الفتاح. و قدم 12 طالب وطالبة أوراق بحثية، تمت مناقشتها في ثلاث جلسات من قبل متخصصين في أفرع العلوم السياسية المختلفة.. وهي تجربة تعطي لطلبة البكالوريس فرصة الاستعداد للمؤتمرات العلمية والتعرف علي اجراءاتها. Advertisements

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