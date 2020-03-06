شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحه يتابع إجراءات حماية عاملي المنتجعات من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخذ وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة، عددا من الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين فى الفنادق بالمقاصد السياحية المصرية، لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أنه في إطار الحرص على أمن وسلامة المواطنين والسائحين الوافدين إلى مصر، قامت الوزارة بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها.

وأشار العاصى ، إلى أنه تم إخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء التي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن اية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها ، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.

فيما أعدت غرفة المنشآت الفندقية مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعددهم 26 مدرب يتنقلون فى جميع المحافظات السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات فى بداية كل برنامج تدريبى، وتم ارسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافى لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الاجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على أن تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذه الدورات.