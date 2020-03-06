شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق بالوظائف الشاغرة فى وزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن حاجتها لشغل وظائف( شيخ مسجد – امام مسجد – مقيم شعائر – مؤذن مسجد – عامل مسجد – مدير إداري للعمل فترة مسائية كعمل اضافي من العصر إلي العشاء – امين مكتبة –كاتب نذور). ووضعت الأوقاف، شروط عامه لشغل الوظائف، بأن يكون مسكنا على درجة مالية بموازنه الوزارة، وأن يكون قد امضي مده متصله خمس سنوات في العمل بالمساجد، وأن يكون حاصلا على درجه ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن لا يكون قد ارتكب اي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها باي نوع من الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وألا يكون قد تم إحالته إلي المحكمه التأديبية او لجنة القيم او سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والامانة، وأن يكون حسن السير والسلوك. Advertisements واشترطت الأوقاف، أن يكون سليم البنية كامل الحواس والأعضاءالا يكون قد سبق له العمل بالمساجد الكبري او بمساجد النذور مدة لا تقل عن 6 سنوات، وألا يقل سن المتقدم للعمل لشيخ مسجد عن 40 عاماً بدرجة إمام (أ)الا يقل سن المتقدم للعمل لشغل وظيفة إمام مسجد عن 30 عاماً، وألا يقل سن المتقدم للعمل كمقيم شعائر او مؤذن او مدير إداري او كاتب نذور عن 35 سنة، وأن يجتاز المتقدم لوظيفة شيخ مسجد او امام مسجد الاختبارات التحريرية والشفوية في القران و المواد الشرعية والثقافية والنواحي الإدارية والمقابلة النهائية.ان يجتاز المتقدم لوظيفة مقيم الشعائر اختبار القرآن الكريم والتجويد وحسن الصوت، وأن يجتاز المتقدم لوظيفة المؤذن اختبار الربع الأخير من القران وحسن الصوت، وأن يجتاز المتقدم لوظيفة مدير إداري-امين مكتبة- كاتب النذور الإختبار الشفوية والتحريرية المقررة لكل وظيفية.

كما أعلنت الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بوظيفة مدير إدارة بمديرية أوقاف البحيرة ، من بين العاملين بالأوقاف بالشروط التالية: أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة ، ومن أبناء المحافظة، وأن يكون المتقدم شاغلاً للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي، وأن يكون من الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير ، أو ممن اجتازوا اختبارات التميز أو الإدارة الإشرافية التي تعقد بمعرفة الوزارة، وأن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكدت الأوقاف، ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد ، تاريخ مباشرة العمل ، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة ، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها.أن يكون حسن السير والسلوك.أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن ، وكذا المقابلة النهائية).