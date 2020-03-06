اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الصحة: اكتشاف 12 شخصا حاملا لفيروس كورونا بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر. الصحة: اكتشاف 12 شخصا حاملا لفيروس كورونا بباخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر الأمن التونسي: حادث رادس الإرهابي لن يؤثر على مباراة الترجي ضد الزمالك البنك المركزى: طرح 10جنيهات بلاستيكية مع بدء عمل مطبعة العاصمة الإدارية Advertisements أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام التعليم العالى: لا تعديل في الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى بالجامعات الصحة العالمية: لم نتوصل إلى لقاح يساعد فى منع انتشار فيروس كورونا ترامب يوقع قرارا بتخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا.. وطقس معتدل وشبورة أغلب الأنحاء كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بعدم الاعتراض على الحكم في مواجهة الترجي عبد الحفيظ: نتمنى تطبيق العدالة التحكيمية فى مباراة الأهلي وصن داونز

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