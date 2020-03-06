شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنشر عدد من التقارير للمتابعة الدورية لتداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء الحرص على زيادة وعى الرأى العام، ينشر المركز عدد من تقارير موقف بشأن تداعيات فيروس كورونا من خلال الموقع الذى دشنته الحكومة.

ويتضمن الموقع باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية‪.

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وتصمن الموقع أيضا عدد من المعلومات الهامة حول الوقاية من فيروس كورونا، من بينها أن مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على الفيروس خلال 30 ثانية بل يجب تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون ثم استخدام المجففات، وأنه لا يجب إعادة استخدام الكمامات مرة أخرى وإزالتها دون لمسها من الأمام.

كما أوضح الموقع في تعليمات للمواطنين، بأنه لا يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على الفيروس بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية (كالعينين والفم)، وأن تناول الثوم لا يمنع الإصابة بالفيروس، كما أنه لا يمنع غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي الإصابة بالفيروس، وحذر من الحيوانات الأليفة بالمنزل والتى قد تنشر الفيروس ويجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة، موضحا أنه لا توجد حتى الآن أدوية محددة للوقاية من الفيروس أو علاجه.