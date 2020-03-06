شكرا لقرائتكم خبر عن ادرس فى بلدنا.. فيديو جديد للتعليم العالى للترويج لمبادرة ادرس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بصفة مستمرة بالتسويق لمبادرة Study in Egypt، من خلال إنتاج عدد من التنويهات والأغاني والأنفوجرافات والإنتاج الرقمى، بغرض نشرها على نطاق واسع داخل مصر وخارجها، وقد تم إنتاج أغنية جديدة تستهدف التسويق لإمكانات مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمى، حيث اعدت الوزارة فيديو دعائى جديد تحت عنوان"ادرس في بلدنا بلدنا بتصنع حلم جديد" للترويج للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية والجامعات الدولية الجديدة بهدف جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.

ويأتى ذلك فى ضوء التوجيهات الرئاسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين، والترويج لإمكانات الجامعات المصرية؛ لجذب الطلاب الأجانب للدراسة في مصر، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بالعديد من الإجراءات حيث أطلقت تطبيق "ادرس فى مصر"، لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم فى التعرف على المؤسسات التعليمية، ويتضمن التطبيق بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمى المصرية والتى تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا.

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كما قامت الوزارة بميكنة العمل داخل الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وتوفير وحدة مصرفية لإنهاء كافة المعاملات المالية، وفتح فرع لمكتب الجوازات والهجرة والجنسية، فضلا عن تواجد دائم لشركة سياحة، وإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل الطلاب عليه ويحمل اسم "الوافدين" www.wafeden.gov.eg

وأطلقت الوزارة مسابقة "أفضل جامعة جاذبة للطلاب الوافدين"، وتنظيم معارض دولية للتسويق للتعليم العالي المصري، فضلا عن إعداد الكوادر الفنية المدربة فى التعامل مع الوافدين، بالإضافة إلى وجود نادي للوافدين.

وقدمت الوزارة العديد من الأنشطة المتنوعة للطلاب الوافدين خلال عام 2019، منها: الملتقى الأول للوافدين بجامعة المنصورة، والملتقى الأول للجامعات المصرية السودانية، وأسبوع الشعوب، والمهرجان الدولى للطلاب الوافدين، والملتقى الأول للقيادات الشبابية الإفريقية بجامعة الفيوم، وأسبوع شباب الجامعات الأفريقية بأسوان، وأسبوع الطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس.

كما زاد عدد المنح المقدمة من الوزارة والجامعات المصرية ووزارة الخارجية، فضلا عن التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية لتوفير العديد من الخدمات للطلاب الوافدين، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية.