شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين هجوما إرهابيا استهدف مُحيط السفارة الأمريكية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم بالقرب من مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة التونسية، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة عدد من أفراد الأمن والمدنيين. ونقل البيان خالص تعازي مصر إلى الشقيقة تونس وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة. Advertisements

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