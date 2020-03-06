فيديو.. جحيم السائحة التايوانية.. تنقل "كورونا" لـ12 مصريًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أى أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر. "اليوم السابع" يوضح في الفيديو التالى تفاصيل اكتشاف الحالات الجديدة الحاملة لفيروس كورنا:

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