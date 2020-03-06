شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. فحص جميع العاملين بالفنادق لمحاصرة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، فحص جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية لمحاصرة فيروس كورونا، حيث قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، إنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين بالفنادق فى المقاصد السياحية المصرية، بعد تطورات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم بشكل سريع فحص جميع العاملين فى الفنادق، للتأكد من خلوهم من الإصابة من الفيروس، وذلك فى إطار الحماية والوقاية من فيروس كورونا.

فحص جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية لمحاصرة فيروس كورونا

قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، إنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين بالفنادق فى المقاصد السياحية المصرية، بعد تطورات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم بشكل سريع فحص جميع العاملين فى الفنادق، للتأكد من خلوهم من الإصابة من الفيروس، وذلك فى إطار الحماية والوقاية من فيروس كورونا.

البنك المركزى يكشف لليوم السابع تفاصيل إصدار مصر للجنيه البلاستيك

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الجمعة، فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، إنه سوف يبدأ إنتاج فئة النقد المصرية "10 جنيهات" في صورة النقود البلاستيكية من مادة "بوليمر"، خلال الفترة المقبلة مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

هل تقام قمة الترجى ضد الزمالك بدون جماهير بعد حادث رادس الإرهابى؟

كشفت تقارير صحفية تونسية أن منطقة السفارة الأمريكية بالعاصمة، شهدت تفجيرًا إرهابيا عبر قيام إرهابى بتفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية، وأسفرت تلك العملية وفقا لإذاعة "موزاييك إف إم" عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفاوتة فى صفوف رجال الأمن الذين كانوا متواجدين مكان الانفجار.

استشفا الغلابة.. لاعبو المظاليم يستبدلون أجهزة الثلج بالبراميل .. فيديو

الغمر فى المياه الباردة أو العلاج بالبرودة نظام تدريبى عادةً ما يتبع بعد ممارسة التمرينات الرياضية الشاقة، حيث يتم غمر جزء كبير من جسم الإنسان فى حوض من الثلج، وفى الوقت الذى تزداد شعبية حمام الثلج بين الرياضيين فى مجموعة متنوعة من الرياضات، إلا أن استخدامه مازال مثيرًا للجدل، وذلك بسبب خطر انخفاض حرارة الجسم مع إمكانية حدوث الصدمة مما يؤدى إلى الموت المفاجئ.

أول صور للباخرة السياحية بعد اكتشاف 12 مصريا يحملون فيروس كورونا على متنها

حصل ”الخليج 365” على معلومات عن الباخرة السياحية التى تم اكتشاف 12 حالة فيها مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها بين أسوان والأقصر.

وفاة شقيق نابي كيتا نجم ليفربول بحادث أودى بحياة 9 لاعبين في غينيا

كشفت تقارير صحفية عن أن المامي كيتا شقيق نابي كيتا نجم ليفربول الإنجليزي، لقى مصرعة برفقة 8 زملائه من نادي إيتوال الغيني في حادث لحافلة الفريق مساء أمس الخميس.

بوتين يتلقى عرضا للزواج من إحدى فتيات مدينة العرائس "إيفانوفو".. اعرف التفاصيل

تلقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، طلبًا غريبًا خلال زيارته لمدينة إيفانوفو الروسية التى تعرف باسم "مدينة العرائس" بسبب كثرة وجمال فتياتها، حيث تقدمت إليه فتاة من سكان المدينة وعرضت عليه الزواج، الأمر الذى جعل بوتين فى حيرة إلى حد ما بسبب اندهاشه من الطلب، فى حين تبادل أطراف الحديث مع الفتاة التى شكرته قبل مغادرته.

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السياحة: نقل باخرة الحاملين لكورونا خارج الأقصر بـ 20 كيلو وفرض حظر عليها

قال مصدر بغرفة السياحة بالأقصر، أن الباخرة النيلية التى تم اكتشاف حاملى فيروس كورونا على متنها كانت تقف أمام معبد الأقصر بعد أن قطعت رحلتها من أسوان على مدار ثلاثة أيام، وبعد أن تم الاشتباه فى حالات وابلاغ وزارة الصحة واتخاذ الاجراء اللازمة تم سحب الباخرة فورا إلى منطقة البغدادى تبعد عن الأقصر مسافة 20 كيلو متر تقريبا وتم فرض الحجر الصحى عليها.

ناسا تنجح فى زراعة خس فضائى بقيمة غذائية أكبر من المزروع على الأرض.. صور

نجحت وكالة ناسا الأمريكية بزراعة الخس فى الفضاء، ضمن سلسلة تجارب علمية تجريها الوكالة على متن محطة الفضاء الدولية.

فوز الزميل محمد أسعد بجائزة التحقيق الصحفى فى جوائز مصطفى وعلى أمين

أعلن مجلس أمناء جوائز مصطفى و على أمين الصحفية الفائزين بالجوائز عن الأعمال المنسورة فى عام 2019 بعد انهاء عمل اللجان المحايدة من فرز الأعمال المقدمة، والتى وصلت لـ 217 عملا صحفيا، فى مجالات التحقيق، والحوار الصحفى والإخراج، والقصة الإنسانية، والصورة الصحفية، والتغطية الرياضية، والكاريكاتير، بينما قررت لجنة التغطية الاقتصادية حجب الجائزة .

ياسمين صبرى تنافس هيفاء وهبى ونانسى عجرم فى قائمة أجمل 100 وجه بالعالم

ضمت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، ثلاث نجمات من العالم العربى، وهن النجمتان اللبنانيتان نانسي عجرم وهيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبرى، حيث نشر حساب الجائزة، عبر موقع "أنستجرام"، صورهم كمرشحين للفوز باللقب، كما دخل الفنان التونسى ظافر عابدين في قائمة الرجال.

منتخب المغرب يستدعى أشرف بن شرقى ووليد أزارو لتصفيات أمم أفريقيا

استدعى وحيد خليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب أشرف بن شرقى نجم نادى الزمالك ووليد أزارو مهاجم الأهلى المعار إلى الاتفاق السعودى لقائمة الفريق الأولية التى تستعد لمواجهة أفريقيا الوسطى فى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، التى ستقام 27 و31 مارس الجارى، وستكون الأولى فى المغرب والأخرى بالخارج.

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب ماكينة آيس كريم بـ375 ألف جنيه بمدرسة بجنوب سيناء

تُناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماع لها يوم الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم، طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن شراء ماكينة أيس كريم بالمدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء عام 2016 بمبلغ (375 ألف جنيه).

اليونان تعلن إصابة 14 شخص بفيروس كورونا المستجد

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن اليونان أعلنت عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

تطوير أدوية مصنوعة من دم المرضى المتعافين من كورونا لعلاج الفيروس

قد يقترب العلماء أخيرا من صنع علاج لفيروس كورونا باستخدام دم المرضى الذين تعافوا، حيث تقوم إحدى شركات الأدوية في اليابان بتطوير دواء، باستخدام أجزاء من الجهاز المناعي مأخوذة من أشخاص أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه.

ادرس فى بلدنا.. فيديو جديد للتعليم العالى للترويج لمبادرة ادرس فى مصر

تواصل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بصفة مستمرة بالتسويق لمبادرة Study in Egypt، من خلال إنتاج عدد من التنويهات والأغاني والأنفوجرافات والإنتاج الرقمى، بغرض نشرها على نطاق واسع داخل مصر وخارجها، وقد تم إنتاج أغنية جديدة تستهدف التسويق لإمكانات مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمى، حيث اعدت الوزارة فيديو دعائى جديد تحت عنوان"ادرس في بلدنا بلدنا بتصنع حلم جديد" للترويج للجامعات المصرية الحكومية والخاصة والتكنولوجية والجامعات الدولية الجديدة بهدف جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.