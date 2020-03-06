شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ملازم أول فى تفجير تونس الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد ملازم أول يدعى توفيق الميساوي وهو من ولاية سيدي بوزيد، في العملية الإرهابية التي وقعت اليوم الجمعة قرب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالبحيرة، بعد أن خضع لعملية جراحية مستعجلة بسبب جروحه الخطيرة.

وكان وقع تفجير انتحاري الجمعة أمام مقر السفارة الأمريكية في تونس، أسفر عن إصابة 5 من بين عناصر الأمن التونسى، في منطقة البحيرة، وفق ما أكدته مصادر أمنية لصحيفة الشروق التونسية.

وكانت السلطات التونسية أعلنت سقوط قتيل على الأقل و5 جرحى فى التفجير الإرهابى قرب السفارة الأمريكية حسبما ذكرت شبكة العربية دون نت.

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وكانت وسائل إعلام تونسية أوضحت أن شخصا يمتطي دراجة نارية، أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي للسفارة الأمريكية في العاصمة تونس.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.

فى إطار متصل دعت السفارة الأمريكية فى تونس إلى تجنب المنطقة المحيطة بها ومتابعة التحديثات التي تبثها وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت السفارة الأمريكية على تويتر، أن الأمن التونسي بدأ بالتعامل مع انفجار وقع في محيط المقر.