شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات جديدة.. باخرة حاملى كورونا بالأقصر مملوكة لعائلة بطرس غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بقطاع السياحة أن الباخرة النيلية التي تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا على متنها وتسمى "ريفر وان كيت"، ملك مجموعة حابى للسياحة والتي يمتلكها بالأساس لعائلة بطرس غالى وزير المالية الأسبق.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن السفينة مستأجرة منذ عامين من قبل شركة سياحية آخرى، وبموجب ذلك تمت إضافة اسم "a - sara" على اسمها الأصلي.

وظهر الجمعة، كشفت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك أن 12 مصرياً بفيروس كورونا من بين طاقم العاملين على متن السفينة السياحية، وأوضح البيان أن الإصابة تم انتقالها من سائحة تايوانية من أصل أمريكى كانت على متن الباخرة النيلية التي انطلقت من أسوان إلى الأقصر.

وبحسب مصادر بقطاع السياحة، تحركت السفينة أمس الخميس من أسوان في طريقها إلى الأقصر، وعلى متنها 74 عاملاً مصرياً.

وأشارت المعلومات إلى أن العاملين بالباخرة معظمهم من مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، وتم احتجاز الباخرة فى محافظة الأقصر لاتخاذ الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة.

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في سياق متصل، قال عبد الفتاح العاصى، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار إن الوزارة أصدرت منشور بالتنسيق مع وزارة الصحة لتعميمه على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها.

وأشار العاصى ، إلى أنه تم إخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء التي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن اية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها ، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.