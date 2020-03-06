شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة صينية تنشر أحدث إحصائيات انتشار فيروس كورونا فى دول العالم حتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن أحدث الإحصائيات حول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم، حيث قالت فى تقريرها بعنوان "ساعة كورونا"، إنه "تم تأكيد 98.202 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد فى جميع أنحاء العالم فى 88 دولة أو منطقة أو إقليم، وارتفع عدد القتلى إلى 3381 حالة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف التقرير، "وفيما يلى مجموعة مختارة من أحدث الأخبار على COVID-19 فى جميع أنحاء العالم"، خلال اليوم الجمعة، وهى كالتالى:

أعلنت وزارة الصحة والتعليم الطبى الإيرانية، اليوم الجمعة، أن اندلاع فيروس كورونا الجديد فى إيران أودى بحياة 124 شخصًا، ووصل العدد الإجمالى للحالات المؤكدة إلى 4747 حالة فى إيران، وتم شفاء 913 منهم، فيما قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إن المجتمع الدولى عليه واجب لمساعدة إيران على محاربة تفشى فيروس كورونا.

سيول - تسعى كوريا الجنوبية جاهدة لمكافحة تفشى فيروس COVID-19، حيث بلغت حالات الإصابة المؤكدة 6.593 حالة، بزيادة 309 شخص عن الإعلان السابق اعتبارًا من منتصف الليل، وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين آخرين، مما رفع عدد القتلى إلى 43 شخص، بينما تم إخراج 20 مريضًا آخرين من الحجر الصحى بعد الشفاء التام، مما رفع العدد الإجمالى إلى 108 شخص.

وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن البلاد ستفرض قيودًا على دخول الأشخاص من اليابان ردًا على قيود الدخول المماثلة لليابان بسبب انتشار COVID-19.

طوكيو - ارتفع عدد الحالات المؤكدة فى اليابان إلى 1074 حالة حتى اليوم الجمعة، منها 696 حالة مرتبطة بسفينة Diamond Princess التى كانت فى السابق قيد الحجر الصحى بالقرب من طوكيو.

وأعلنت الحكومة اليابانية أن اختبارات COVID-19 ستتم تغطيتها بموجب نظام التأمين الصحى الوطنى اليابانى ابتداءً من اليوم الجمعة، فيما ألغى منظمو دورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو أداء حوالى 140 طالبًا يابانيًا فى حفل تسليم الشعلة الأولمبية فى أثينا باليونان يوم 19 مارس.

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نيويورك - ارتفع العدد الإجمالى لحالات COVID-19 المؤكدة من حوالى 20 ولاية أمريكية إلى 200 حالة مع 12 حالة وفاة على الأقل بحلول مساء الخميس، وفقًا لقواعد البيانات التى أنشأتها العديد من وسائل الإعلام الرئيسية فى الولايات المتحدة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، بأغلبية ساحقة حزمة تمويل للطوارئ بقيمة 8.3 مليار دولار للرد على الحالات المتزايدة لمرض فيروس كورونا الجديد (COVID-19) وتزايد المخاوف العامة، وإرسالها إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها.

كانبيرا - وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الأسترالية، تم تشخيص إصابة 59 شخصًا بالفيروس اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، بزيادة قدرها 52 شخصًا يوم الخميس، وما زال عدد الوفيات عند اثنين.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن الولايات والحكومات الفيدرالية ستقسم تكلفة معالجة المرض، الذى قال إنه قد يصل إلى مليار دولار أسترالى (660 مليون دولار أمريكى، بنسبة 50: 50).



