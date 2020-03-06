شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف رحلة الـ12 حالة المكتشف حملهم لفيروس كورونا من التقصى للعزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الوقائية تم إنزالها على متن الباخرة المكتشف عليها 12 شخصا حاملين لفيروس كورونا، الذين أصيبوا بالعدوى من سائحة تايوانية، لأخذ عينات عشوائية من طاقم الباخرة برغم عدم ظهور أعراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن جميع النتائج جاءت سلبية لجميع من كان على متن الباخرة ماعدا الـ 12 حالة المكتشف حملهم الفيروس.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: سيتم أخذ مسحات من جميع المتواجدين على متن الباخرة، وسيخضعون جميعهم للتحليل والحجر حتى تمام التأكد من سلامتهم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: المسحات والعينات التي يتم سحبها تشمل مصريين وأجانب، وتابعت: سيتم نقل كل الحالات المؤكد إصابتها إلى مستشفى النجيلة للعزل.

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وكان بيان وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، كشف أن سائحة تايوانية من أصل أمريكى، هي السبب وراء نقل فيروس كورونا لـ 12 مصريًا من العاملين على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر.

وأوضح البيان أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها، وردت معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها ( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن 3 حالات مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد -19) في مصر، الحالة الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وحسب معايير منظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية، بالإضافة إلى الحالة الثالثة لمصري عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت لمدة 12 ساعة" وتم نقله إلى المستشفى المخصص للعزل ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة.