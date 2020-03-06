شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: نقل باخرة الحاملين لكورونا خارج الأقصر بـ 20 كيلو وفرض حظر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بغرفة السياحة بالأقصر، أن الباخرة النيلية التى تم اكتشاف حاملى فيروس كورونا على متنها كانت تقف أمام معبد الأقصر بعد أن قطعت رحلتها من أسوان على مدار ثلاثة أيام، وبعد أن تم الاشتباه فى حالات وابلاغ وزارة الصحة واتخاذ الاجراء اللازمة تم سحب الباخرة فورا إلى منطقة البغدادى تبعد عن الأقصر مسافة 20 كيلو متر تقريبا وتم فرض الحجر الصحى عليها.

وأوضح المصدر لـ ”الخليج 365” أنه تم فحص جميع السائحين الذين كانوا على متن الباخرة خلال رحلتهم، وكذلك العاملين حتى تبين 12 أصابة مؤكدة بينهم، لافتا إلى أنه تم نقلهم فورا إلى مستشفى حميات أرمنت وتم وضعهم قيد الحجر الصحى، فى حين جارى تعقيم وتطهير الباخرة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قبل وزارة الصحة.

وكشف بيان وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، أن سائحة تايوانية من أصل أمريكى، هي السبب وراء نقل فيروس كورونا لـ 12 مصريًا من العاملين على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر.

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) حاملة للفيروس، ولم تظهر عليهم أى أعراض، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

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في إطار الحماية والوقاية من الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص، قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار باتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية.