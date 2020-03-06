بالصور- ختام فعاليات قافلة "عيالنا" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

اختتمت فعاليات القافلة الثقافية، التي يقيمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف لأول مرة في محافظة بني سويف تحت شعار "عيالنا"، والتي استمرت 4 أيام، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، استمرارًا لبرنامج القوافل الثقافية في محافظات مصر بإشراف جمال عسل مدير إدارة القوافل الثقافية بالمركز.

وأقيمت فعاليات القافلة الثقافية بمراكز شباب ومدارس قرى تزمنت ودنديل وأشمنت، حيث قدم فنانو المركز على مدار أربعة أيام من يوم الأثنين إلى يوم الخميس صباحًا ومساء العديد من ورش الفنون التشكيلية، بالإضافة للورش الإبداعية كورسة الرسم بالموسيقى، وورشة سر البطولة، وورش الحكي، وورشة "دوي"ومجموعة من العروض الفنية والترفيهية كالساحر والأراجوز، ومسرحية العرائس "الفيل المتمرد".

وفي الختام تم عمل معرض لنتاج الورش الفنية التي قدمها فنانو المركز القومي لثقافة الطفل مع أطفال محافظة بني سويف، كما تم تقديم شهادات تقدير لرؤساء مراكز الشباب ومديرين المدارس، والعاملين الذين تعاونوا لإنجاح القافلة.​