"الغرف السياحية" يعلق على تأثر القطاع بفيروس "كورونا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف ويوسف عفيفي:

قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل منتظم، رغم إصابة عدد من المصريين بفيروس "كورونا المتسجد"، مضيفًا أنه لا توجد أية قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر في الأماكن السياحية أوالشاطئية والأثرية.

وأشار الوصيف، إلى أن الاتحاد وغرفه المختلفة على تواصل دائم ومستمر مع جميع المنشآت السياحية من فنادق وشركات لمتابعة الحركة السياحة إلى مصر، والذين أكدوا انتظامها وسيرها بشكل طبيعي.

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وأوضح الوصيف، أن وزارة السياحة والآثار تنسق بشكل متواصل مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني، وغرف المنشآت الفندقية والسياحية لاتخاذ وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة، وفيروس "كورونا المستجد" بصفة خاصة.

يأتي هذا بعد أن عممت وزارة السياحة والآثار، منشورًا على جميع الفنادق والمنشآت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس "كورونا"، لتطبيقها والعمل بموجبها، كما أخطرت الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أية حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

وأعلنت غرفة المنشآت الفندقية التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، لاتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، عن طريق إعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس "كورونا" تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية، لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي، كما تم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي، لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة اطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس "كورونا"، على أن توفر فروع الغرفة كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات.