"قومي للمرأة": انطلاق فعاليات البطولة النسائية لتغيير الفكر المجتمعي تجاه تمكين السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

انطلقت اليوم الجمعة، من منطقة الأهرامات فعاليات البطولة النسائية التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع شركتي "إكسبرنشال سوليوشنز 360" وأكسون موبيل، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتمكين المرأة المصرية من خلال التعلم التجريبي حتى تصبح عامل تغيير فعال لأسرتها وللمجتمع.

وافتتحت الفعاليات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، بحضور إيمان زيدان نائب وزير السياحة والآثار، وهند عبدالحليم نائبة محافظ الجيزة، وعمرو أبوعيطة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسون موبيل"، وباسم هنري رئيس مجلس إدارة "إكسبرنشال سوليوشنز 360" ومهار راتب مسئولة الاتصال بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

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وأكدت مرسي، خلال الافتتاح، أن المجلس يسعى من خلال المبادرة إلى تغيير الفكر المجتمعي تجاه تمكين المرأة في مواقع اتخاذ القرار، من خلال شركات القطاع الخاص التى تتيح فرصة لتقديم السيدات في هذه المبادرة، ولمعرفة دور شركات القطاع الخاص في أجندة تمكين المرأة المصرية، معربة عن سعادتها بتواجد قيادات نسائية في شركات البترول.

وأشارت إلى أن المجلس لديه 27 فرعًا في كافة المحافظات تعمل على أرض الواقع على تغيير الفكر المجتمعي لتمكين المرأة، مؤكدة ضرورة مساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقالت "نسعى لوصول مؤشر نسبة السيدات في الوزارات ومواقع اتخاذ القرار إلى نسبة من 40-45% نسبة أعلى من المعدل الدولي"، موضحة أن المبادرة تتضمن تنمية المرأة والقطاع التعليمي بحي الأسمرات.