القائمة الكاملة للفائزين بجوائز مهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

اختتم مهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك، أمس الخميس فعاليات دورته الثالثة عشرة التي انطلقت يوم الخميس 27 فبراير الماضي، بحفل توزيع الجوائز الذي أقيم في سينما رنيسانس، بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، الذي قدم جوائز المهرجان للفائزين نيابة عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بحضور سفراء الدولة المشاركة والحاصلة على جوائز المهرجان، وقدمت الحفل الفنانة آسيا محمود.

وأكد الدكتور أشرف زكي خلال كلمته، أن الدورات المقبلة من المهرجان ستشهد تعاونًا ودعمًا كبيرًا من الأكاديمية، مطالبًا بعرض الأفلام الفائزة في المعهد العالي للسينما.

وقال زكي: "اتفقت مع الدكتورة رشيدة الشافعي رئيس الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، ورئيس المهرجان على تقديم كافة الدعم المطلوب وتكفل الأكاديمية بطباعة إصدارات المهرجان وغيرها من الأمور التي سيعلن عنها في موعد لاحق".

وجاءت النتيجة التي أعلنها المخرج الكبير علي بدرخان كالتالي: جائزة أفلام الطلبة الأولى ذهبت لفيلم "بنت قوية" من إخراج نهى محمد البلتاجي، أما جائزة أفلام الطلبة الثانية فذهبت لفيلم "فقاعة" إخراج محمد حماد من مصر.

بينما ذهبت جائزة الإعلان الأولى لمستشفى 57357، أما المركز الثاني بجائزة الإعلان فذهبت لبطاريات everyday، وحجبت اللجنة جائزتي المسلسلات وجائزتي المقدمات.

كما منحت اللجنة شهادات تقدير في الأفرع التالية: أفضل فكرة للفيلم الروسي white land، من إخراج ira elshalsky، أما جائزة أفضل سيناريو فذهبت للفيلم المجري ruben brandt collector من إخراج milorodkrstic.

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كما حصد الفيلم الفرنسي 028، جائزتي أفضل تحريك وأفضل تصميم، وهو من إخراج كل من otalia causse، geoffroy، collin louise، grardel، antoine، marchand، robin marle،fabien mayran.

أما جائزة أفضل خلفيات فحصل عليها الفيلم الألماني ratatoskr وهو من إخراج meike muller، فيما ذهبت جائزة أفضل موسيقى للفيلم الفرنسي flow من إخراج adriaanal okma، وهو نفس الفيلم الذي حصد جائزة الفيلم التجريبي الأول بينما ذهبت جائزة الفيلم التجريبي الثانية لفيلم so fast من إخراج olga karengina.

أما جائزة الفيلم القصير الأولى ففاز بها الفيلم الإسباني la noria من إخراج carlos baena، فيما ذهبت جائزة الفيلم القصير الثانية للفيلم الفرنسي gunpowder من إخراج roman faure.

كما قررت لجنة التحكيم منح الفيلم البريطاني winter shins جائزة تنويه خاص، كما منحت جائزة الأغنية الأولى للعمل الفرنسي alone togther من إخراج bengamin marchal، وذهبت جائزة الأغنية الثانية لإسبانيا عن orpheus من إخراج mortin tsinakov.

أيضاً حصد الفيلم المجري ruben brandt collector جائزة الفيلم الطويل الأولى وهو من إخراج milorodkrstic، أما جائزة الفيلم الطويل الثانية ففاز بها الفيلم الكندي new town من إخراج felix dufour laperrier.

على جانب آخر حصلت سارة نبيل على جائزة منحة إنتاج فيلم عن مشروعها "يوميات أمير".

شهد حفل الختام تكريم ستة شخصيات هذه الدورة وهم الفنانة لقاء الخميسي، وتسلم الدكتور أشرف زكي درع التكريم نيابة عنها، والدكتور أحمد هنو عميد كلية فنون جميلة، والدكتور عبدالعزيز الجندي، والدكتور مصطفى الفرماوي، والفنان أسامة أبو زيد، والفنان خالد جمال، بالإضافة إلى ستوديو السَحَر الذي تم إهداء الدورة له تكريما لإنتاجه أول فيلم مصري طويل في مجال الرسوم المتحركة.