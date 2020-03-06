بعد فشل الأهالي في إنقاذه.. الأمن العام يضبط المتهمين باختطاف سائق بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنوفية، القبض على المتهمين باختطاف سائق لخلافات مالية بينهم.

تبلغ لقسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من الأهالي، بقيام 5 أشخاص يستقلون سيارتين (ملاكي) بخطف أحد الأشخاص أثناء تواجده بدائرة القسم.

على الفور انتقلت إدارة البحث الجنائي بالمديرية وقطاع الأمن العام، وتبين قيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص (مالك مصنع خراطيم كائن بمدينة السادات - مقيم بدائرة مركز شرطة منوف) وبمناقشته قرر حضوره وبصحبته (5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز وقسم شرطة منوف بالمنوفية) مستقلين سيارتين ملاكي، وقيامهم بخطف (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء) عقب قيام أحدهم باستدراجه هاتفياً إلى مكان الواقعة إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت من خلال تتبع خطوط سير المتهمين بدائرة (قسم شرطة شبين الكوم، مركز شرطة منوف) عن ضبط باقي المتهمين وتحرير المجني عليه بمكان احتجازه بمنزل اثنين منهم الكائن بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية والسيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ (15 ألف جنيه) عقب إيهامه بقدرته على تعيين شقيقة أحد المتهمين بإحدى الجهات الحكومية كما قرر أحد المتهمين بأن المجني عليه مدين له بمبلغ (5 آلاف جنيه) وعقدهم العزم على استدراجه وخطفه لاسترداد ما لهم من مبالغ مالية طرف المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.