بسبب التنافس على البيع.. قتيل ومصاب في مشاجرة جزارين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن القليوبية، من القبض على جزار أنهى حياة آخر في مشاجرة بينهما بسبب التنافس على البيع بالخانكة.

وتلقى قسم شرطة الخانكة، بلاغا من عمليات شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ووجود متوف ومصاب بدائرة القسم.

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كشفت التحريات المبدئية عقب انتقال قوة أمنية لمكان الحادث حدوث مشاجرة بين جزار، مقيم بدائرة قسم شرطة الخانكة، مصاب بكدمات بالوجه والرأس والظهر، وآخر "جزار"، مقيم بدائرة القسم، توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعني" وذلك بسبب خلافات بين الطرفين في التنافس على البيع، تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم الأول بطعن المتهم الثاني بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.