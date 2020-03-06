محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، من مساعدة سيدة مُسنة مريضة ونقلها من مسكنها بروض الفرج للمستشفى لتلقي العلاج.
ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، من سيدة مُسنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، تضمن شعورها بحالة إعياء، وطلبت المساعدة في إنزالها من مسكنها لعدم قدرتها على الحركة والتوجه للمستشفى.
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بوحدات إنقاذ لمكان البلاغ؛ وتم مساعدتها في النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة لنقلها إلى المستشفى.
ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنة التي تقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.
كانت هذه تفاصيل خبر لسوء حالتها الصحية.. الحماية المدنية تنقل مُسنة من مسكنها للمستشفى بروض الفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.