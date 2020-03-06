لسوء حالتها الصحية.. الحماية المدنية تنقل مُسنة من مسكنها للمستشفى بروض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، من مساعدة سيدة مُسنة مريضة ونقلها من مسكنها بروض الفرج للمستشفى لتلقي العلاج.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة، من سيدة مُسنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، تضمن شعورها بحالة إعياء، وطلبت المساعدة في إنزالها من مسكنها لعدم قدرتها على الحركة والتوجه للمستشفى.

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، بوحدات إنقاذ لمكان البلاغ؛ وتم مساعدتها في النزول من العقار وتدبير سيارة إسعاف مجهزة لنقلها إلى المستشفى.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنة التي تقدمت بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.