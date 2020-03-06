محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تواصل أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تكثيف جهودها للوقوف على ملابسات العثور على جثة شاب داخل مغارة جبلية بمنطقة أبورواش بكرداسة. وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة جبلية بمنطقة كرداسة. انتقل قوة أمنية من رجال المباحث لمكان البلاغ؛ وعُثر على جثة شاب مُلقاة داخل مغارة جبلية ويرتدي كافة ملابسه، ولا توجد به إصابات ظاهرية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل مغارة جبلية بالجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.