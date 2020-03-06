ضحاياهم من مواقع التسويق الإليكتروني.. سقوط عصابة العملات المزورة في الأزبكية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنيين باستخدام عملات مزورة بالأزبكية.

وتلقى المقدم محمد رضا، رئيس مباحث الأزبكية، بلاغا من "م خ" طالب بسابقة قيامه بعرض هاتفه المحمول ماركة أيفون للبيع عبر موقع للتسويق الالكتروني مقابل 8 آلاف جنيه، وتواصل معه أحد الأشخاص من هاتف محمول " محدد " وأبدى رغبته في شراء الهاتف المحمول، واتفقا على التقابل بميدان رمسيس دائرة القسم لإتمام عملية البيع، وعقب تسليمه الهاتف المحمول واستلام المبلغ المالي المشار إليه انصرف الأخير إلا أنه اكتشف أن المبالغ المالية مُقلدة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه يدعى "م.ص" طالب ومقيم شبرا الخيمة أول / قليوبية وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن الرواد محمد عبد الظاهر وأحمد ياسر وعمرو صلاح، ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية الهاتف المحمول المستولى عليه، هاتف محمول مجهول المصدر، عدد 80 ورقة مالية فئة 100 جنية بإجمالي 8000 جنيه مقلدين.

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وبمواجهته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام، بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين عقب قيامهم بعرض هواتفهم المحمولة للبيع عبر موقع للتسويق الالكتروني والاستيلاء على الهواتف المحمولة نظير تسليمهم مبالغ مالية مقلدة.

وأقر بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي؛ جاري التوصل لمالكه وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من "م.م" حاصل على ليسانس ومقيم مركز فراسكور / دمياط والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي "إيصال أمانة" بإجمالي حبس 6 أشهر مقابل مبلغ مالي 500 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

تم بإرشاد المتهم ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها وأقر بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص يدعى/ ا ب ومقيم إمبابة / جيزة مقابل مبلغ مالي 300 جنيه عن كل 1000 جنيه مقلدة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والمقدم محمد الخطيب، نائب المأمور، والرائد جمال أبو رية، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.