حبس "منادي سيارات" 4 أيام في اتهامه بقتل طفله وإلقاء جثته بمنطقة المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، بحبس منادي سيارات 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل طفله وإلقاء جثته بمنطقة المقابر بدائرة قسم شرطة المقطم.

تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المقطم، بلاغًا من "س.ع" مدیر شركة منتجات جلدیة بأنه حال قیامه بزیارة مدفن زوجته بمنطقة المقابر الكائنة بدائرة القسم عثر على جثة لطفل غیر معلومة لديه بجوار سور المدفن، نافيًا علمه بملابسات وفاته "أنا لقيت جثة طفل جنب سور في المدافن ومعرفش حاجة عنها".

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس، أنه بإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة، وأمكن تحدید ھویته وتبین أنه یدعى "س. س" البالغ من العمر 6 سنوات والمبلغ بغیابه في المحضر رقم 1033 لسنة 2020م إداري القسم بتاریخ 2020/2/9 من والده منادي سيارات "تبَّاع"، وباستدعاء الأخیر تعرف على الجثة وقرر بأنھا لنجله.

وبمناقشته بمعرفة العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، عن ملابسات غیاب نجله المتوفي ادعى بأنه بتاریخ البلاغ توجه صحبة نجله لشراء بعض المستلزمات من إحدى محلات البقالة الكائنة بمنطقة سكنھما وعقب وصولھما قام بترك نجله خارج المحل ولدى عودته اكتشف اختفائه فقام بالإبلاغ،

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وبإجراء التحریات تحت إشراف العقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، وجمع المعلومات لم یُستدل على صحة واقعة غیاب الطفل وتبین عدم صحة روایة والده، وبإعادة مناقشته وتضییق الخناق علیه بمعرفة الرواد محمد خيري وإيهاب أنور ومصطفى أرز، ضباط مباحث القسم، عدل عن أقواله.

وقال المتهم أمام رجال المباحث إنه انفصل عن زوجته (والدة الضحية" منذ 4 سنوات وتزوج بأخرى، وأقام المجني عليه بصحبته بمحل سكنه، وإنه في تاريخ الواقعة قام بنھر المجني عليه لقیامه باللھو داخل الشقة محل سكنھما محدثاً ضوضاء فطالبه بالتوقف عن اللھو إلا أنه لم یمتثل فتعدى علیه بالضرب.

وأضاف المتهم أنه صفع نجله بدعوى تأديبه فسقط مغشيًا عليه وارتطمت رأسه بالأرض وفوجئ بوفاته، فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص من الجثة واختلاق واقعة غيابه على النحو المشار إليه :"مكنش قصدي أموت ابني.. بس لما لقيته قاطع النفس خفت اتحبس فتخلصت من جثته".

وأوضح أنه حمل الجثة وتخلص منھا بإلقائھا بالمقابر، وتوجه للقسم للإبلاغ بغیابه علي خلاف الحقیقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والعميد عمرو عويضة، مأمور قسم المقطم، إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارها المتقدم.