مصر | التوصل إلى هوية الطفل المعثور على جثته بمياه النيل في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التوصل إلى هوية الطفل المعثور على جثته بمياه النيل في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، إلى هوية الطفل المعثور على جثته بمياه النيل، بمركز العياط، جنوب المحافظة، إذ تبين أنه يدعى "أحمد.ط.خ"، 13 سنة، مقيم بقرية بيدف، بنطاق مركز العياط.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل، بمياه النيل، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل طافية بمياه النيل بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني المركز، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق