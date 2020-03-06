مصر | القبض على صاحب محل ملابس بعد تسلقه الهرم الأكبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على صاحب محل ملابس بعد تسلقه الهرم الأكبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت شرطة السياحة والآثار بالجيزة، القبض على صاحب محل ملابس لقيامه بمغافلة أفراد الأمن، وتسلق الهرم الأكبر، وأخطر اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

وكان اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا مفاده بقيام صاحب محل ملابس بمغافلة أفراد الأمن، وتسلق الهرم الأكبر.

وتمكن ضباط شرطة السياحة والآثار، برئاسة العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، من إجباره على النزول، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.