مصر | المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم وإرسال تقرير مفصل عن سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات الملحقه به.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الهرم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.