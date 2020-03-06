مصر | النيابة عن غرق طفل العياط: لا وجود لشبهة جنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة عن غرق طفل العياط: لا وجود لشبهة جنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة جنوب الجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بنهر النيل فى العياط، وتسليم الجثة لذويه.

وكشفت تحقيقات النيابة، وتقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا وجود لشبهة جنائية في الوفاة.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالعياط، وذكر شهود عيان، أن الطفل الغارق يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما، ولم يستدل على هويته حتى الآن، حيث تم العثور على ملابسه، وتسليمها لرجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.