أخبار مصر | التضامن تنتهي من تدريب 727 من مقدمي الخدمة في 242 دار رعاية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنتهي من تدريب 727 من مقدمي الخدمة في 242 دار رعاية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت الدورة التدريبية المتقدمة التى نظمها مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والتى شهدت تدريب 727 متدرب من مقدمى الرعاية والإدارة التنفيذية بعدد 242 دار من دور رعاية الأيتام والمسنين.

وشهد حفل الختام وتوزيع الشهادات منال حنفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، ومحمد سيد وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي القاهرة؛ واللواء اشرف بهجت رئيس حى الزيتون، تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج.

وأكدت منال حنفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية يستهدف تطوير ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتحسين الوضع المعيشى والاجتماعي بها وتوفير حياة كريمة للمقيمين بها من المسنين والأطفال، وذلك من خلال رفع كفاءة وتحديث البنية التحتية وتنمية قدرات الجهاز الادارى القائم عليها مع تفعيل وتطبيق وثيقة المعايير الخاصة بالأطفال والمسنين داخل هذه المؤسسات.

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وأضافت حنفى أن المشروع الذى بدء العمل به منذ عام 2017 بتكلفة إجمالية 23 مليون جنيه يعمل على نطاق 10 محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، أسيوط) وقد انتهى المشروع من أعمال التطوير الخاصة دار أن كلثوم للمسنين بالقاهرة ومؤسسة البنات للرعاية الاجتماعية بالغربية، ويتم الانتهاء من دارين للمسنين ليتم افتتاحهم قريبا بعد إنتهاء أعمال البنية التحتية والتطويرات بها.

ومن جانبه قدم محمد سيد وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي القاهرة، الشكر للجهود القائمة لإنجاح التدريب، مؤكدا أن وزارة التضامن الاجتماعي تتصدى للعديد من الملفات الهامة داخل المجتمع بكل جهد وأن الاستثمار فى المكون البشرى يعد من أهم أولويات العمل لرفع كفاءة العاملين بالمؤسسات والأعضاء التنفيذيين بهدف تطوير الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها.

ومن جانبها أوضحت نجلاء الخولى مدير مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أن الدورات التى تم تنفيذها على مدى ٣ أسابيع تمت بناء على إعداد ثلاث حقائب تدريبية تم إعدادها من خلال متخصصين وهى حقيبة الإدارة التنفيذية أيتام ومسنين وحقيبة مقدمى الرعاية بدور رعاية الأيتام وحقيبة مقدمى الرعاية بدور رعاية المسنين.

إضافة إلى أن المشروع بصدد تنفيذ محور البرامج والأنشطة، حيث سيتم التنفيذ فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية لعدد 113 دار مسنين فقط وذلك من خلال إعداد دليل إجرائى للبرامج والأنشطة (مسنين) والذى تم إعداده من خلال متخصصين.