أخبار مصر | السياحة والآثار: ننسق مع عدة وزارات لتفعيل توصيات الصحة العالمية ضد كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: ننسق مع عدة وزارات لتفعيل توصيات الصحة العالمية ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها في تنسيق دائم مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني وغرف المنشأت الفندقية والسياحية لاتخاذ وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.

كما قامت غرفة المنشأت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار باتخاذ مزيدًا من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، عن طريق إعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي،

كما تم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على ان تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات.