أخبار مصر | السياحة والآثار: ننسق مع عدة وزارات لتفعيل توصيات الصحة العالمية ضد كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: ننسق مع عدة وزارات لتفعيل توصيات الصحة العالمية ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما قامت غرفة المنشأت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار باتخاذ مزيدًا من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية، عن طريق إعداد مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى الغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي،
كما تم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص، على ان تقوم فروع الغرفة بتوفير كل مايلزم من لوجستيات لسرعة ودقة تنفيذ هذة الدورات.