أخبار مصر | الوصيف: الحركة السياحة منتظمة ولا حظر على الزائرين لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوصيف: الحركة السياحة منتظمة ولا حظر على الزائرين لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف أن نسبة الإلغاءات بالفنادق والمنشآت السياحية ضئيلة جدًا، والاتحاد وغرفه المختلفة علي تواصل دائم ومستمر مع جميع المنشأت السياحية من فنادق وشركات لمتابعة الحركة السياحة إلى مصر، والتي تؤكد انتظامها وسيرها بشكل طبيعي .
جدير بالذكر ن وزارة السياحة والاثار قامت بتعميم منشور على جميع الفنادق و المنشأت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها.
كما قامت بإخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء و التي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن اية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.