أخبار مصر | الوصيف: الحركة السياحة منتظمة ولا حظر على الزائرين لمصر

وأضاف أن نسبة الإلغاءات بالفنادق والمنشآت السياحية ضئيلة جدًا، والاتحاد وغرفه المختلفة علي تواصل دائم ومستمر مع جميع المنشأت السياحية من فنادق وشركات لمتابعة الحركة السياحة إلى مصر، والتي تؤكد انتظامها وسيرها بشكل طبيعي .

جدير بالذكر ن وزارة السياحة والاثار قامت بتعميم منشور على جميع الفنادق و المنشأت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها.